Расшифрован разговор пилота Boeing 737 MAX 8 с диспетчером перед крушением

Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

По словам генерального директора авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама, который прослушал расшифрованные переговоры, пилот в последние минуты полета перед крушением сообщал о неполадках в управлении самолетом и просил вернуться в аэропорт вылета. При этом, ни о каких «внешних» проблемах речи не шло, пишет The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что черные ящики лайнера направят за границу для расшифровки. При этом не уточнялось, в стране это будет сделано. В качестве вариантов рассматриваются Великобритания, Германия и Франция.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. В результате крушения погибли 157 человек.

Лайнер той же модели потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет упал через 13 минут после вылета, в результате катастрофы погибли 189 человек. В связи с этим ряд стран закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX, а авиакомпании отказались от его эксплуатации до разъяснения причин катастрофы в Эфиопии.