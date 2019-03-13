Юлию Началову ввели в искусственную кому

Юлия Началова находится в состоянии искусственной комы. Это требуется для того, чтобы организм певицы отдохнул. Об этом в своем Instagram написала пиар-директор артистки Анна Исаева.

Она подчеркнула, что врачи специально ввели Началову в состояние искусственной комы и призвала не верить слухам о тяжелом диагнозе.

«Ни о какой другой коме никто из нас не говорил. Кроме того, удивительно, как быстро распространяются всякие слухи. Мы никаких диагнозов не ставим. Мы ими не владеем», - говорится в сообщении Исаевой.

Юлия Началова находится в клинике в Москве. По данным Исаевой, ее состояние ухудшилось 8 марта из-за подагры.

Ранее отец певицы прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери. Он рассказал, что медики проводят интенсивную терапию.

