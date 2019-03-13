Опека требует лишить родительских прав мать «девочки-маугли»

Органы опеки требуют лишить родительских прав мать московской «девочки-маугли». Соответствующее заявление сделала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как заявила детский омбудсмен, ссылаясь на Семейный кодекс, после изъятия ребенка, который находится в опасной ситуации, опека обязана предупредить прокуратуру и подать в суд иск о лишении родительских прав.

Напомним, пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 10 марта, в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Сейчас ребенок находится в больнице. Мать пострадавшей задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».