«Это сдвиг в сторону войны» - Клинцевич о расширении бюджета США

Военный бюджет США на 2020 финансовый год планируют увеличить до 750 млрд долларов - на 34 млрд больше, чем в текущем году. Основные расходы Пентагон намерен направить на разработку гиперзвукового оружия, программ искусственного интеллекта и космических технологий, проведение спецопераций по всему миру.

По мнению член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального собрания России Франца Клинцевича, такое увеличение военного бюджета может означать реальный сдвиг администрации американского президента Дональда Трампа в сторону войны. Об этом Клинцевич рассказал в беседе с еженедельником «Звезда».

«В первую очередь эти деньги пойдут на финансирование военных операций, которые США проводят в данный момент. Мы можем ожидать усиление американского военного присутствия в Венесуэле, Афганистане и Сирии. Также, я убежден, что Трамп будет продолжать финансовую поддержку Украины», - рассказал Клинцевич.

По мнению Клинцевича, будущие войны будут вестись не только в воздухе, на суше или на море, но также в космосе и киберпространстве, что значительно усложнит военные действия.

«Этот бюджет отражает данную задачу», - отметил Клинцевич.

Новый бюджетный запрос на оборонные расходы США был опубликован 11 марта 2019. Он будет рассматриваться конгрессом.