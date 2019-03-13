«Северный поток - 2» построен на треть

Газопровод «Северный поток - 2» сейчас построен на 34%. Такая информация была озвучена на встрече руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета Uniper (один из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку - 2») Бернхарда Ройтерсберга.

В настоящий момент по дну Балтийского моря было проложено около 830 километров труб газопровода.

Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал в ходе пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России. За принятие документа проголосовали 402 депутата, против - 163, 89 парламентариев воздержались.

После этого в компании Nord Stream 2 AG ответили на резолюцию ЕП о закрытии проекта. По словам официального представителя компании Йенса Мюллера, документ не имеет обязательной силы и не изменяет правовую базу, регулирующую реализацию данного проекта.