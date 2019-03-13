Путин обсудил с Совбезом РФ меры повышенной готовности к паводкам

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ тему предотвращения природных пожаров и паводков, а также социально-экономические проблемы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня», - сообщил Песков.

На совещании обсуждалось в том числе обеспечение режима повышенной готовности к возможным природным пожарам и паводкам в нескольких регионах Дальнего Востока.

В прошлом году весной из-за паводков в России оказались затопленными несколько тысяч домов. Под водой оказались десятки дорог и мостов в Республике Мордовия, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Самарской областях.