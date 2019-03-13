Путин обсудил с Совбезом РФ меры повышенной готовности к паводкам
С учетом аномально высоких температур в ряде регионов Дальнего Востока на совещании обсуждались обеспечение режима повышенной готовности к возможным природным пожарам и паводкам.
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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ тему предотвращения природных пожаров и паводков, а также социально-экономические проблемы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня», - сообщил Песков.
На совещании обсуждалось в том числе обеспечение режима повышенной готовности к возможным природным пожарам и паводкам в нескольких регионах Дальнего Востока.
В прошлом году весной из-за паводков в России оказались затопленными несколько тысяч домов. Под водой оказались десятки дорог и мостов в Республике Мордовия, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Самарской областях.