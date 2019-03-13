Совфед одобрил закон об оскорблении государства и госсимволов

В Совфеде одобрили закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей государство и государственные символы.

За содержащие неуважение к госсимволам публикации, будут введены штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения будет караться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, либо административным арестом на срок до 15 суток.

Кроме того, если данные действия будут совершены человеком, который ранее подвергался административному наказанию за такое правонарушение свыше двух раз, то он будет оштрафован на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. В этом случае также предусматривается вариант административного ареста на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон об ответственности за распространение недостоверной информации.