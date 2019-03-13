Из-под завалов рухнувшей школы в Нигерии извлекли 19 человек

Спасатели извлекли 19 человек, среди которых семь детей, из-под завалов обрушившейся школы в Нигерии. Об этом пишет издание Nigerian Tribune.

Ранее сообщалось, что в Нигерии в городе Лагос произошло обрушение трехэтажного здания школы. Под завалами оказались более 100 человек.

В данный момент спасательная операция продолжается. На месте работают все экстренные службы. Информации о погибших нет.