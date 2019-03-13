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В погранслужбе Украины пообещали не пустить Саакашвили в страну

Роман Захаров
15:51 13.03.2019
В отношении бывшего грузинского лидера действует запрет на въезд на территорию Украины.
В погранслужбе Украины пообещали не пустить Саакашвили в страну
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области не сможет попасть на территорию Украины 1 апреля.  Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь государственной пограничной службы Незалежной Олег Слободян.

«По состоянию на сегодня оснований для законного въезда этого гражданина (Михаила Саакашвили - прим. ред.) на территорию Украины нет, потому что, во-первых, он не является гражданином Украины, а во-вторых, относительного него действует запрет на въезд до 2020 года», - заявил Слободян в эфире телеканала «Прямой».

Ранее скандально известный политик сообщил, что собирается 1 апреля прилететь на Украину, так как убежден, что президент страны Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов главы государства, и поэтому мешать его въезду на территорию Незалежной никто не будет. Кроме того, Саакашвили продемонстрировал на телефоне купленный билет.

Напомним, летом 2017 года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, поскольку, согласно официальной версии, при его получении бывший грузинский лидер предоставил недостоверные данные.

В январе этого года Саакашвили заявил, что готов сменить власть в Грузии в течение 72 часов. По его словам, за это время он сумеет сделать так, что глава и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили исчезнет навсегда.

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