Двое граждан Грузии пытались продать партию радиоактивного урана на $2,8 млн

В грузинском городе Кобулети задержаны двое граждан страны, которые пытались продать партию радиоактивного урана за $2,8 млн. Об этом сообщил представитель службы безопасности Грузии Савле Мотиашивали.

«Следствие установило, что указанные лица пытались продать ядерные материалы - уран - за 2 миллиона 800 тысяч долларов», - говорится в сообщении Службы Госбезопасности.

По версии следствия, вес материала составляет 40,19 грамма и он содержит радиоактивный изотоп уран-238.

Задержанным грозит от пяти до десяти лет заключения.