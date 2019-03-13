В Москве полиция задержала груженый «минами» автомобиль

Московские полицейские задержали на северо-востоке российской столицы автомобиль, в котором перевозили муляжи мин.

Как передает «Говорит Москва», транспортное средство направлялось в павильон №75 на ВДНХ, где с 13 по 15 марта будет проходить международная выставка РАППА ЭКСПО - 2019.

«Сотрудники одной из компаний – участников выставки "РАППА ЭКСПО" завозили экспонаты для оформления выставочного стенда. Среди них: манекены и макеты противотанковых мин, предназначенных для демонстрации», - приводит издание сообщение департамента общественных связей ВДНХ .

Сейчас на КПП «Север-3» правоохранители досматривают автомобиль и экспонаты, которые находятся в нем.