Черные ящики разбившегося Boeing 737 MAX 8 будут расшифровывать за границей

Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует направить черные ящики потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта пассажирского Boeing 737 MAX 8 для расшифровки в одну из зарубежных стран. Об этом пишет Associated Press.

Куда именно направят ящики, не указывается.

Ранее российские правозащитники призвали СК РФ провести проверку обстоятельств крушения лайнера. В компании Boeing настаивают на том, что самолет данного типа безопасен, несмотря на то, что несколько стран отказались от его эксплуатации после авиакатастрофы.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии через несколько минут после взлета. В результате катастрофы погибли 157 человек. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился такой же самолет авиакомпании Lion Air.