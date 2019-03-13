Совфед призвал мировое сообщество осудить агрессию НАТО в адрес Югославии

Блок НАТО становится все большей угрозой для европейской и мировой безопасности. Это ключевая часть заявления, которое сегодня принял Совет Федерации в преддверии 20-летия бомбардировок Югославии (начались 24 марта 1999 года).

Сенаторы призвали ООН и парламенты иностранных государств осудить эту агрессию альянса. В заявлении отмечается, что страны НАТО применяли военную силу против суверенных государств - Ирака, Ливии, Сирии, а сегодня угрожают такими же действиями в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Помимо международной повестки в работе Совфеда есть и несколько важных и резонансных законопроектов. Среди них документ, запрещающий размещение хостелов в жилых домах, ранее одобренный Госдумой. В ходе голосования сенаторы отклонили этот закон.

Бомбардировки Югославии силами НАТО (англ. Operation Allied Force, Операция «Союзная сила») — военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косове.