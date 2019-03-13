«Все очень сложно»: отец певицы Началовой рассказал о ее самочувствии

Отец певицы Юлии Началовой прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери.

В телефонной беседе Виктор Васильевич рассказал, что сейчас медики проводят интенсивную терапию, пытаясь спасти артистку.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение. Все вопросы, касаемо здоровья дочери задавайте ее пресс-секретарю. Все», - рассказал Виктор Васильевич.

Певица находится в клинике в Москве. По данным агента, состояние Началовой ухудшилось еще 8 марта из-за подагры, с которой она впервые столкнулась несколько лет назад, и с тех пор проходит курсы лечения в разных странах.

Исаева заявила, что не знает доподлинно, но предполагает, что в реанимации артистка находится не в сознании.