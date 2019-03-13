Мать Юлии Началовой прокомментировала тяжелое состояние дочери

Мать Юлии Началовой Таисия Николаевна прокомментировала «Звезде» новость об ухудшении состояния здоровья своей дочери. Она подтвердила наличие проблем из-за обострившихся болезней.

«Ту информацию, которую вы знаете, так оно и есть. Все, я больше говорить не могу», — сказала Началова-старшая.

Ранее российские СМИ сообщили о подключении певицы Юлии Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких. О том, что она попала в реанимацию, стало известно 11 марта. Состояние Началовой ухудшилось 8 марта из-за подагры, с которой она впервые столкнулась несколько лет назад. Неизвестно, находится ли артистка в сознании.