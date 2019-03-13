Названы лучшие города для жизни

Столица Австрии в десятый раз стала первой в рейтинге лучших городов для жизни. Такой список составляет консалтинговая компания Mercer.

Жизнь в таких городах оценивается по 39 показателям, в числе которых, медицинское обслуживание, уровень культурной жизни, транспортное обеспечение и многое другое. К слову, несмотря на столь высокие оценки экспертов, жизнь в городе намного дешевле, чем в ближайшем конкуренте – Цюрихе. Третье место между собой поделили Окленд, Мюнхен и Ванкувер.

Лучше всего, по мнению экспертов, жить в Европе. 13 городов этой части света попали в двадцатку лучших.

Самым безопасным эксперты назвали Люксембург. За ним расположились Базель, Берн и Цюрих.

