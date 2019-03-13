ФСБ и МВД ликвидировали подпольные оружейные мастерские в 14 субъектах России

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД провели спецоперацию по перекрытию крупного канала незаконной торговли оружием. Подпольные оружейники работали в 14 регионах Российской Федерации.

Все участники преступного сообщества, включая организатора, задержаны. В их обязанности входили изготовление и сбыт оружия и боеприпасов к нему. ФСБ и МВД изъяли из нелегального оборота несколько десятков револьверов, пистолетов-пулеметов и множество разнообразного самодельного стрелкового оружия. Также в помещениях хранились тысячи патронов.

Всего на территории 14 субъектов РФ правоохранители обнаружили 5 подпольных мастерских. Все они ликвидированы.