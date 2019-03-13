Совфед одобрил закон о штрафах за распространение фейковых новостей

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон об ответственности за распространение недостоверной информации.

Теперь, если публикация таких новостей создаст угрозы жизни и здоровью граждан, а также вызовет массовое нарушение общественного порядка, вводится штраф на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Должностным лицам придется раскошелиться от 60 до 200 тысяч рублей, юридические лица понесут материальную ответственность на сумму до полумиллиона.

Если публикация фейков окажет негативное влияние на работу объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностные лица будут вынуждены заплатить до 600 тысяч, а юридические - 1 миллион рублей.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которые повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 900 тысяч, а юридические – до 1,5 миллионов рублей.

Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение суток уведомляются органы прокуратуры РФ.