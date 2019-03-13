Запрет на полеты Boeing 737 МАХ может обернуться для корпорации многомиллионными исками

Компании Boeing грозят многомиллионные иски. Один из норвежских перевозчиков собирается потребовать от производителя самолетов неустойку из-за того, что от использования новейших лайнеров семейства «737 МАХ» пришлось временно отказаться после катастрофы в Эфиопии.

Из-за этого с проблемами столкнулись уже тысячи человек по всему миру. Если будет создан прецедент, возможно, и другие авиакомпании переложат свои издержки на американскую корпорацию.

После крушения Боинга в Эфиопии, многие страны приняли решение временно прекратить использование воздушных судов этого типа. А европейское агентство авиационной безопасности накануне полностью закрыло небо для американских лайнеров с приставкой «МАХ».

Единственный российский авиаперевозчик, в парке которого есть эти самолеты - компания S7, также временно приостановила эксплуатацию этих лайнеров.

А вот Федеральное авиационное управление США пока не планирует запрещать их полеты. Там считают, что 737 полностью безопасен.

И сегодня стало известно, что обнаруженные в Эфиопии бортовые самописцы разбившегося «Боинга», отправят на расшифровку за границу. В африканской стране для этого нет соответствующего оборудования.