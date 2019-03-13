Карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка» заблокировали в России

Карты попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» платежных систем Visa и Mastercard заблокировали на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

«В ближайшее время банком будет организована замена карт VISA на карты платёжной системы МИР», - говорится в сообщении.

Днем ранее банк сообщал, что несмотря на введение в отношении него санкций США, все обязательства перед клиентами будут выполнены.

11 марта стало известно, что «Еврофинанс Моснарбанк», активы которого на 49,99% принадлежат венесуэльскому фонду национального развития, включен в санкционный список в связи с ситуацией в латиноамериканской стране.