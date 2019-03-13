СК опубликовал видео с места аварии самолета в Шереметьево

Выяснением всех обстоятельств инцидента с грузовым самолетом в аэропорту Шереметьево займутся следователи. Накануне вечером, грузовой лайнер задел крылом мачту освещения.

Инцидент произошел в момент буксировки Boeing 747 на стоянку.

В результате у лайнера оказалось повреждено крыло. Никто на борту и на земле не пострадал, а поврежденную деталь заменили в течение 15 минут.

В настоящий момент точная сумма ущерба устанавливается.