СК опубликовал видео с места аварии самолета в Шереметьево
Инцидент произошел накануне вечером, во время буксировки самолета на стоянку.
© Видео: ск рф
Выяснением всех обстоятельств инцидента с грузовым самолетом в аэропорту Шереметьево займутся следователи. Накануне вечером, грузовой лайнер задел крылом мачту освещения.
Инцидент произошел в момент буксировки Boeing 747 на стоянку.
В результате у лайнера оказалось повреждено крыло. Никто на борту и на земле не пострадал, а поврежденную деталь заменили в течение 15 минут.
В настоящий момент точная сумма ущерба устанавливается.