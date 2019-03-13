Агент Началовой рассказала о причинах ухудшения здоровья певицы

Агент Анна Исаева рассказала «Звезде» об актуальном состоянии певицы Юлии Началовой. По ее словам, со здоровьем артистки в данный момент все неблагополучно.

«Она находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое», — заявила Исаева.

Она также рассказала, что певица находится в клинике в Москве. По данным агента, состояние Началовой ухудшилось еще 8 марта из-за подагры, с которой она впервые столкнулась несколько лет назад, и с тех пор проходит курсы лечения в разных странах. Исаева заявила, что не знает доподлинно, но предполагает, что в реанимации артистка находится не в сознании.

Ранее российские СМИ сообщили о подключении певицы Юлии Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких. О том, что она попала в реанимацию, стало известно 11 марта.