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Совфед направил на доработку закон о запрете хостелов

Ян Брацкий
13:05 13.03.2019
Закон предполагает запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц.
Совфед направил на доработку закон о запрете хостелов
© Фото: Stefan Sauer dpa, Globallookpress

Совет Федерации отклонил ранее принятый Госдумой закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Сенаторы потребовали доработать документ с участием депутатов в согласительной комиссии Госдумы.

Инициатива предполагает запретить использовать жилые помещения в качестве гостиниц или иных средств временного размещения постояльцев.

Главная претензия сенаторов - слишком короткий переходный период - 10 дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.

Основные положения закона, ранее принятого на Охотном ряду, предполагают, что гостиничные услуги можно оказывать только после перевода жилого помещения в нежилое и оснащение его специальным оборудованием: системой звукоизоляции, охранной и пожарной сигнализациями, сейфами и средствами санитарной уборки.

Принятие закона в такой редакции, нарушает права владельцев хостелов, заявил РИА Новости председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.

Он предложил перенести начало действия закона на 1 января 2020 года, а до этого срока проработать его основные положения.

Кроме того, в комитете по бюджету отметили, что федеральная казна, рассчитанная до 20121 года не сможет компенсировать выпадающие доходы бюджетной системы РФ, в случае принятия закона.

Закрытие хостелов, помимо прочего, приведет к потере множества рабочих мест, закрытию большого числа мини-отелей и нанесет удар по сере туризма.

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