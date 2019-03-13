Недовольные антироссийскими санкциями польские фермеры забросали центр Варшавы яблоками

Польские фермеры забросали центр Варшавы яблоками. Несколько тонн фруктов рассыпали на оживленных перекрестках, полностью заблокировав движение.

Демонстранты также подожгли покрышки, устроив на улицах плотную дымовую завесу.

Таким образом производители выразили протест против политики властей, которая лишает фермеров рынка сбыта.

К такой ситуации привели, в частности, антироссийские санкции, в ответ на которые наша страна ввела продовольственное эмбарго на некоторые виды сельхозпродукции из ЕС.