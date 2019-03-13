Пентагон ограничил возможность трансгендеров служить в армии США

Замминистра обороны США подписал указ, согласно которому, в армии Соединенных штатов вводятся ограничения допуска трансгендеров на службу в армии. Об этом говорится на портале USA Today.

Новые правила коснутся тех, кому необходимо хирургическое вмешательство или же прием гормональных препаратов. По некоторым данным, закон начнет действовать с 12 апреля.

В 2016 году запрет на службу трансгендеров был снят при президенте Обаме. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп категорически не согласен по этому вопросу с предшественником, и уже ни раз требовал отменить это решение.

В январе Верховный суд США одобрил предложенные ограничения.