Галкин назвал сообщение о его «заказе» теракта на концерте Киркорова весенним обострением

Эстрадный артист Максим Галкин прокомментировал в своем Instagram новость о том, что он якобы является «заказчиком» теракта, который должен был произойти на концерте поп-короля Филиппа Киркорова в 2017 году. Юморист в свойственной ему шутливой манере назвал сообщения СМИ «весенним обострением».

«Весна наконец-то наступила! Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе!», — сказал Галкин в опубликованном в соцсети видео.

В конце ролика юморист обратился к журналистам с просьбой касательно своего невольного визави.

«Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», — пошутил в завершении Галкин.

Напомним, ранее правоохранительные органы установили, что в 2017 году на территории России с целью проведения теракта была создана террористическая ячейка, целью которой были взрывы на концерте певца Филиппа Киркорова. В ходе допросов подозреваемый в подготовке теракта Хадирнеби Казуев признался, что «заказчиком» действа выступил лично юморист Максим Галкин.