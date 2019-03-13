В Кремле заявили, что разрыв Договора о дружбе не в интересах России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе между РФ и Украиной. По его словам, от этого не станет лучше ни одной из сторон.

Как выразился Песков, «слом документа» не в интересах народов «наших двух стран». Для большей красочности пресс-секретарь использовал яркое сравнение.

«Это все равно, что стрелять себе в ногу», — заявил представитель Кремля.

Ранее МИД РФ направило украинской стороне ноту со списком нарушений договора в связи с прекращением действия соглашения по инициативе Киева. В конце 2018 года президент Украины Петр Порошенко прекратил своим указом действие Договора о дружбе с Российской Федерацией. Однако 93% украинцев посчитали, что это не принесет стране ничего хорошего.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины был подписан в 1997 году и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Документ предполагает стратегическое партнерство сторон с автоматическим продлением соглашения в случае взаимного отсутствия претензий.