В Кремле назвали истинные причины введения США антироссийских санкций

В Кремле полагают, что по мере приближения выборов в США накал русофобии там будет только нарастать.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который прокомментировал очередные антироссийские инициативы американских законодателей.

«Мы не ожидаем от них трезвых оценок, продолжается недружественная русофобская линия», - заявил Песков.

Ранее конгресс США принял законопроект, который запрещает Белому дому «де-юре» и «де-факто» признавать российский суверенитет над Крымом, воздушным пространством и территориальными водами полуострова.

Законопроект поддержали 427 конгрессменов, против проголосовал только один.

Кроме того, Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции, направленные против проекта «Северный поток - 2».