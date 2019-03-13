Адвокат готовившего убийство Киркорова террориста исключил вариант неадекватности подзащитного

Адвокат одного из фигурантов дела о подготовке террористического акта на концерте российского певца Филиппа Киркорова в 2017 году Исрафил Гададов прокомментировал «Звезде» наиболее возможные варианты развития событий дела с участием его подзащитного.

По словам правоведа, его клиент, Хадирнеби Казуев говорит все «как есть», и сам адвокат обязан придерживаться позиции своего клиента.

На предположение о том, мог ли Казуев давать показания в стрессовом состоянии и не до конца понимать, что происходит, Гададов ответил, что правоохранители не сомневаются в здравомыслии его подзащитного и не собираются проверять его с помощью специальных экспертиз. Также юрист прокомментировал вариант о «затягивании» следствия с помощью сомнительных показаний.

«Для чего, что даст затянутость? Смысл? Должен же быть мотив, стратегия защиты», — рассказал «Звезде» адвокат.

После чего он подтвердил, что не стоит отметать вариант взаимного пиара знаменитостей.

«Вы знаете, не исключаю. По этому поводу я ставил вопрос, чтобы допросить непосредственно Киркорова, но следствие мне отказало», — заявил Гададов.

Дальнейшее развитие событий правовед видит в передаче громкого дела непосредственно Следственному комитету России, который проведет объективное расследование.

Напомним, ранее было установлено, что Казуев вместе со своим знакомым создал террористическую ячейку и изготовил бомбы для проведения теракта на концерте певца Филиппа Киркорова. В ходе допроса правоохранителей несостоявшийся подрывник признался, что целью атаки был именно сам исполнитель, а «заказчиком» выступил лично Максим Галкин.