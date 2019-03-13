Шнуров ответил на стихотворение Собчак, в котором она вызвала его на баттл

Рокер Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихи, посвященные телеведущей Ксении Собчак.

Известная всей стране, как телеведущая проекта «Дом-2» и новоиспеченный член совета по культуре Госдумы схлестнулись в Сети на почве новостей о возможном разводе светской львицы.

Сначала Шнуров опубликовал четверостишья, в которых назвал слухи о расставании Собчак со своим мужем «фарсом и актерской игрой». Теледива юмор не оценила и вызвала музыканта на словестную дуэль в прямом эфире.

«Думаю всему виной новая привычка-

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну, а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл!», - написала бывшая кандидат в президенты РФ, не скупясь на крепкие выражения.

Шнуров не заставил себя долго ждать и ответил Собчак, так же на своей странице в Instagram.

«Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,

Да, мы давно с тобой уже не вместе.

Быть "феминисткой" просто для *****,

Как "журналистом" слыть на лобном месте», - парировал рокер.

Ранее Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о своем расставании. Они заявили, что давно не живут вместе.

Также они сообщили, что не собираются делить имущество и тем более ребенка, которого продолжат воспитывать и растить вместе.