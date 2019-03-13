Два самолета «Победы» не смогли взлететь из-за порезанных колес

Сразу два борта российской авиакомпании «Победа» не смогли вылететь в пункты назначения из-за порезанных колес. Повреждения шасси обнаружили техники, в ходе штатного осмотра лайнера.

В результате были задержаны два рейса из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. В итоге менять колеса на двух самолетах пришлось прямо на перроне аэропорта.

«В данной ситуации ничего страшного не случилось, не было угрозы безопасности. После посадки, в ходе штатного осмотра, наши специалисты обнаружили порез колеса. Это не значит, что кто-то его намерено порезал. Возможно на полосе что-то лежало. Сейчас проводится расследование инцидента и мы обязательно выясним его истинную причину. Колесо заменили и самолет полетел дальше», - рассазала «Звезде» пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова.

Все это время пассажиры терпеливо ждали вылета. В итоге рейсы были отправлены с опозданием в шесть и семь часов соответственно.