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Капитан арестованного в Турции судна «Стримлайн» потерял надежду на благополучный исход дела

Егор Левин
11:31 13.03.2019
На кадрах, снятых лично командиром сухогруза, он показывает его актуальное состояние и пытается хотя бы немного передать словами эмоции команды от происходящих с ними событий.
© Фото: marinetraffic.com

Судно «Стримлайн», вышедшее из Ростова-на-Дону для ремонта в Стамбуле, было арестовано на территории Турции летом 2018 года по иску бывшего владельца. Восемь россиян – членов экипажа с того момента не получают причитающуюся им зарплату. Чтобы добиться правосудия и обратить внимание на ситуацию со «Стримлайном», капитан корабля Бахман Багиров планировал перекрыть пролив Босфор, но ему пришлось отказаться от намеченного плана.

На кадрах, снятых им лично на сухогрузе, он показывает его актуальное состояние и пытается хотя бы немного передать словами эмоции команды от происходящих с ними событий. Багиров находится у штурвала уже на протяжении 11 месяцев и не получает все это время заработную плату. Команда поступила на службу парой месяцев позже и оказалась в таком же положении.

«Словами не передать все то, что именно почти довело нас до преступления», — с сожалением констатирует командир корабля.

Он подчеркнул, что от блокировки Босфора «Стримлайн» остановило только то, что могли пострадать члены экипажа.

«Мотористу нашему – 24 года. Он ровесник моего сына. Этого я позволить себе не мог. Ждем, шума наделали», — сказал Багиров.

Также он поделился тем, что уже не надеется на благополучный для себя исход всего дела.

Все время, которое длится ситуация с экипажем корабля и его работодателем, моряки не покидают борт и не имеют возможности смениться. Долги нанимателя превысили 100 тысяч долларов, на связь с командой он не выходит. О дальнейшей судьбе экипажа в данный момент ничего неизвестно.

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