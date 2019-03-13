Представитель Началовой заявил о ее тяжелом состоянии

Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжелое. В настоящий момент вокалистка проходит лечение в одной из столичных клиник.

С таким заявлением выступила PR-директор артистки Анна Исаева.

«Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», - написала Исаева на своей странице в Instagram.

Представитель певицы отказалась называть диагноз своей подопечной и предложила дождаться официальной информации от квалифицированных докторов.

Впервые о госпитализации артистки СМИ сообщили 11 марта 2019 года.

Сообщалось, что Началову доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.