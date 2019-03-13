Конгрессмены США приняли законопроект по противодействию России

В конгрессе США продолжают принимать законопроекты в отношении России. В ходе недавнего голосования конгрессмены обязали главу Национальной разведки страны предоставить доклад об «оценке намерений политического руководства России».

Согласно принятому законопроекту, в течение 90 дней парламентарии получат в свое распоряжение отчет о потенциальной реакции России на расширение военного присутствия США и их союзников в Восточной Европе. Законодательная инициатива была одобрена единогласно.

Для вступления в силу законопроекту необходимо получить одобрение в Сенате и подпись президента США Дональда Трампа. После этого начнет свою работу нацразведка. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле призвали не относиться серьезно к законопроекту США с требованием раскрыть доходы президента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал документ «русофобскими потугами», к которым в России «научились относиться с иронией».