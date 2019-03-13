«Ъ»: Планировавший убийство Киркорова террорист назвал Галкина заказчиком преступления

Шоумен и юморист Максим Галкин может являться заказчиком покушения на певца Филиппа Киркорова. Об этом заявил предполагаемый исполнитель теракта, Хидирнеби Казуев, который якобы готовил убийство поп-короля в 2017 году.

Следствие установило, что Казуев вместе со своим знакомым создал ячейку запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. Позже были изготовлены бомбы для приведения замысла в исполнение, однако концерт состоялся на хорошо охраняемой территории, проникнуть на которую пособникам боевиков не удалось, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе допроса несостоявшийся подрывник признался, что целью атаки был именно Филипп Киркоров, устранение которого ему «заказал» лично Максим Галкин.

За работу Казуев должен был получить два миллиона рублей.

Показания задержанного проверяются, однако следователи не исключают, что таким образом дагестанец пытается затянуть расследование уголовного дела, фигурантом которого он является.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.