В МИД РФ призвали США одуматься и начать работать над ситуацией в Венесуэле

В Министерстве иностранных дел России призвали Соединенные Штаты Америки одуматься. На фоне расширения антироссийских санкций, Москва предлагает США вернуться к «нормальной работе под эгидой ООН».

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Америку содействовать тем самым стабилизации ситуации в Венесуэле. МИД выступил с таким заявлением после того, как США добавили в свои санкционные списки один из российских банков «за связь с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией».

Американский госсекретарь Майк Помпео ранее обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы якобы «в обход» санкций США. В частности, он заявил, что компания «Роснефть» закупает сырую нефть «вразрез» с запретами Соединенных Штатов.