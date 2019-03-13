НАК опубликовал кадры нейтрализации готовившего теракт боевика в Самарской области

В Самарской области нейтрализован готовивший теракт боевик. Он находился в частном доме в селе Екатериновка Безенчукского района.

Боевику предложили сдаться, сложив оружие, но в ответ он открыл огонь и метнул в сотрудников ФСБ РФ боевую гранату. В результате кратковременного боестолкновения террорист был нейтрализован. Кадры ликвидации опубликовал Национальный антитеррористический комитет.

В ролике показана работа силовиков. В ходе спецоперации они также обследовали дом и обнаружили готовые к использованию взрывные устройства и боеприпасы. Потерь среди правоохранителей и мирного населения нет.

Ранее в Нальчике также были уничтожены трое боевиков, планировавших теракт. В одном из частных домов на улице Братьев Кардановых засели вооруженные члены религиозно-экстремистской группировки. В целях безопасности гражданского населения, в ФСБ приняли решение о контртеррористической операции.