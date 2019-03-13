Россия вошла в топ-10 стран, активно пользующихся цифровыми госуслугами

Россия вошла в топ-10 стран, граждане которых активно используют цифровые госуслуги. А по темпам роста этого показателя наша страна вообще на третьем месте - впереди только Австралия и Швеция.

Таковы результаты исследования международной компании Boston Consulting Group.

По данным социологов, еженедельно услугами государственных органов в интернете пользуется почти половина россиян - 47%.

Наиболее востребованы оплата налогов и штрафов, разного рода статистика и регистрация в службе занятости.

Также популярны запись к врачу и жалобы на всевозможные ремонты.

Почти все респонденты отметили, что качество госуслуг в России заметно выросло.