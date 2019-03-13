В Совфеде прокомментировали решение конгресса США по Крыму

Реальный правовой статус Крыма и российский суверенитет над этой территорией не пострадают от действий властей США.

С таким заявлением выступил глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев, комментируя американский законопроект о запрете признания полуострова российским.

Во вторник документ одобрила палата представителей конгресса США.

Закон запрещает Белому дому признавать «де-юре» и «де-факто» российский суверенитет над Крымом, воздушным пространством над полуостровом и территориальными водами. Единственное исключение для президента Дональда Трампа, предусмотрено на случай «национальных интересов» США.

Законопроект поддержали 427 конгрессменов, против высказался только один.

«Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, запрещающего Соединенным Штатам признавать Крым российским, разумеется, не будет иметь последствий ни для реального статуса Крыма, ни для международной обстановки вокруг него», - цитирует РИА Новости заявление Косачева.

Сенатор уверен, что принятый документ предназначен «исключительно для внутреннего пользования», как и большинство документов по России.

«Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле», - добавил сенатор.

Крым стал российским по итогам всенародного референдума, проведенного в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине.

Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина итоги волеизъявления жителей Крыма признавать отказалась.

Москва не раз заявляла, что референдум был организован и проведен в соответствии с требованиями международного законодательства и вопрос Крыма «окончательно закрыт».