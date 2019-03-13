Намеревавшийся перекрыть Босфор капитан арестованного корабля рассказал об отказе от своих планов

Судно «Стримлайн», вышедшее из Ростова-на-Дону для ремонта в Стамбуле, было арестовано на территории Турции летом 2018 года по иску бывшего владельца. Восемь россиян – членов экипажа с того момента не получают причитающуюся им зарплату. Чтобы добиться правосудия и обратить внимание на ситуацию со «Стримлайном», капитан корабля Бахман Багиров планировал перекрыть пролив Босфор, но ему пришлось отказаться от намеченного плана. О причинах он эксклюзивно рассказал «Звезде».

Багиров сообщил, что вечером перед проведением акции на борт «Стримлайна» поднялись сотрудники береговой охраны Турции и провели с ним беседу. Он отметил, что за 10 месяцев простоя он успел научиться говорить на турецком и понимать его, поэтому без проблем переговорил с правоохранителями и написал официальную бумагу об отказе от планов по перекрытию Босфора.

«Те разочарования, которые мы пережили здесь, тот стресс и психологическая нагрузка… Перекрыл бы, если бы не знал, что мои действия повлекут последствия для других членов экипажа», — признался Багиров.

Он подчеркнул, что преследовал цель привлечь к ответственности нанимателя «Стримлайна», который не выплачивает экипажу зарплату в течение 10 месяцев.

«Это было главной целью. Я знал, что меня могут посадить, но когда узнал, что могут пострадать и члены экипажа, я отказался от своих намерений», — с сожалением подытожил капитан.

Все время, которое длится ситуация с экипажем корабля и его работодателем, моряки не покидают борт и не имеют возможности смениться. Долги нанимателя превысили 100 тысяч долларов, на связь с командой он не выходит. О дальнейшей судьбе экипажа в данный момент ничего неизвестно.