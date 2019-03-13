Опубликованы кадры последствий столкновения самолета с мачтой освещения в Шереметьево

Опубликованы фотографии последствий столкновения грузового самолета Boeing 747 с мачтой освещения в столичном аэропорту Шереметьево.

В результате у лайнера оказали повреждены законцовки крыла.

Снимки опубликованы на канале «Следак шепнул».

Поврежденные детали были заменены в течение 15 минут, однако все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

В ходе инцидента никто не пострадал.