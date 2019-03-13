Опубликованы кадры последствий столкновения самолета с мачтой освещения в Шереметьево
Инцидент произошел во время буксировки воздушного судна на стоянку.
© Фото: Международный аэропорт Шереметьево, facebook, канал «Следак шепнул»
Опубликованы фотографии последствий столкновения грузового самолета Boeing 747 с мачтой освещения в столичном аэропорту Шереметьево.
В результате у лайнера оказали повреждены законцовки крыла.
Снимки опубликованы на канале «Следак шепнул».
Поврежденные детали были заменены в течение 15 минут, однако все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.
В ходе инцидента никто не пострадал.