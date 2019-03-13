«Грущу и люблю»: PR-директор Началовой отказалась говорить о состоянии певицы

На фоне многочисленных сообщений о резком ухудшении состояния здоровья певицы Юлии Началовой, ее PR-директор Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию исполнительницы.

На снимке сама Началова и Николай Басков, которые в 2012 году работали над общим проектом.

«Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя», - прокомментировала снимок Исаева.

Впервые о госпитализации артистки СМИ сообщили 11 марта 2019 года. Сообщалось, что Началову доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В своей переписке со «Звездой» Юлия Началова опровергла слухи и своей госпитализации и сообщила, что находится в Риме.