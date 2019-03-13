В Самарской области нейтрализован готовивший теракт боевик. Он находился в частном доме в селе Екатериновка Безенчукского района.

Руководством ФСБ России было принято решение задержать бандита. Засевшему в доме боевику предложили мирно сдаться, сложив оружие и не оказывая сопротивление, но в ответ он открыл огонь и метнул в силовиков боевую гранату. В результате кратковременного боестолкновения террорист был нейтрализован сотрудниками ФСБ. По данным Национального антитеррористического комитета, его личность предварительно установлена.

Нейтрализованный боевик принадлежал к международной террористической организации и имел преступные связи за рубежом. На месте его базирования силовики обнаружили боеприпасы и взрывные устройства. Потерь среди правоохранителей и мирного населения нет.

Ранее в Нальчике также были уничтожены трое боевиков, планировавших теракт. В одном из частных домов на улице Братьев Кардановых засели вооруженные члены религиозно-экстремистской группировки. В целях безопасности гражданского населения, в ФСБ приняли решение о контртеррористической операции.