Глава Курчатовского института рассказал, когда в России появится мощнейшая нейтронная установка

Самую мощную нейтронную установку в мире запустят в России к концу года. Об этом на встрече с президентом сообщил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Он доложил главе государства об успехах в работе исследовательского центра.

«Мы планомерно двигаемся дальше, идет каждодневная работа, и к концу года, если все нормально, то мы должны завершить выход на все параметры, которые запланированы к концу года. И Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок», - рассказал главе государства Ковальчук.

Нейтронная установка в Гатчине - это высоко-поточный пучковый реактор ПИК - самый мощный в мире, генерирующий поток нейтронов.

Такая исследовательская площадка позволит изучать не только атомную структуру вещества, но и происходящие в нем динамические процессы. Кроме того, при помощи нейтронов можно изучать изотопный состав веществ. Это нужно и физикам, и химикам, и биологам.

Ковальчук добавил, что сейчас идет работа и над другими амбициозными проектами.

Курчатовский институт - самый прославленный наш НИИ, где разработали первый мирный атомный реактор, открыли сверхпроводимость, разработали операции в ядерной медицине.

Даже первый интернет в нашей стране появился именно в Курчатовском институте.