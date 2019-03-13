Военные США потратили 53 миллиарда долларов на поедание крабов с шоколадным соусом

Департаменты США намеренно тратят больше средств в конце финансового года с целью избежать урезания бюджета в будущем. На это указывает анализ правительственных трат за несколько лет.

Соответственно, американские ведомства опасаются сокращения бюджета в случае, если станет очевидным, что нынешние его объемы им не необходимы. Для реализации всего объема финансовых средств сотрудники департаментов приобретают престижные вещи и дорогую еду. За последнюю неделю сентября 2018 года суммарные затраты ведомств превысили объемы всего августа и составили 53 миллиарда долларов. Об этом пишет портал OpenTheBooks.

Среди пунктов трат значатся покупки снежного и камчатского краба, лобстеров, омаров, стейков, меда, кленового сиропа и соуса из белого шоколада.

Между тем, модернизация систем доставки ядерных зарядов стала основным приоритетом в бюджете Пентагона. В объединенном комитете начальников штабов США заявили, что ведомство намерено запросить 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия.