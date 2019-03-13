Названы российские регионы, в которых впервые протестируют автомобили-беспилотники

В Москве все готово к появлению первых беспилотных автомобилей. На столичные дороги они выйдут уже в этом месяце, рассказали в Минпромторге.

Еще одним пилотным регионом, на трассах которого будут тестировать высокотехнологичный транспорт, станет Татарстан.

«Я думаю, что в конце апреля, начале мая эти автомобили появятся на улицах», - цитирует РИА Новости заявление замглавы Минпромторга России Александр Морозов.

Весна выбрана не случайно. Чиновник пояснил, что в этих условиях движение беспилотников будет более безопасным, учитывая состояние зимних дорог.

В целом опрошено более 30 компаний, некоторые из которых уже заявили о своей готовности принять участие в эксперименте.

«Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми. Всего около 150 автомобилей в этом году мы ожидаем выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, "Яндекса"», - рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы Александр Гурко.

По его словам, компании сами будут выбирать базовые платформы для эксперимента. Для поведения испытаний, компаниям-разработчикам будет ежегодно выделяться около 40 миллионов рублей из бюджета НТИ.