Монастырь Пресвятой Богородицы в Дамаске впервые после войны открыл набор воспитанниц

Древнейший женский монастырь Пресвятой Богородицы в сирийском городе Сайд-Найя впервые после войны открыл набор воспитанниц.

Обучаться в этом храме всегда считалось престижным на всем Ближнем Востоке. Монахини принимали послушниц из Ливана, Иордании и Палестины, причем независимо от их положения в обществе. В одном классе могли обучаться девочки-сироты и представительницы знати. До совершеннолетия им преподавали одновременно закон Божий и светские науки, а после выпускницы могли выбирать - либо отправиться домой, либо продолжить служение.

«Наш монастырь был заложен в 546 году византийским императором Юстинианом. Его главным сокровищем остается икона Пресвятой Богородицы, называемая в Сирии Шатура - одна из четырех икон, написанных евангелистом Лукой. В монастырь она попала в седьмом веке и сегодня хранится в отдельной часовне», - сказала Феврония, настоятельница монастыря Святой Девы Марии.

Сирийскую Сайд-наю в христианском мире называют вторым Иерусалимом. Где-то там, по преданию, Каин убил Авеля, сюда приходили проповедовать апостолы. Жители города и сейчас могут свободно разговаривать на древне-арамейском - языке Иисуса Христа. Именно его огромная 32-метровая статуя украшает гору Херувимов, пещеры которой становились убежищем для тысяч людей во время обстрелов.