Пентагон запросил два миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия

Пентагон запросил два с половиной миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия.

Это следует из опубликованного проекта военного бюджета на 2020 год.

В Минобороны США пояснили, что деньги направят на создание новейших систем воздушного, наземного и морского базирования - в рамках идеи быстрого удара обычными вооружениями.

Официально в Вашингтоне этого не говорят, но в частных разговорах с журналистами признают: повышенный интерес к гиперзвуковому оружию у американских военных появился после успехов России на этом направлении.