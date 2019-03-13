Киев не допустит на выборы президента российских журналистов

Президентские выборы на Украине не будут полноценно освещаться в российских СМИ. Официальный Киев не позволит журналистам из России этого сделать.

Украинский ЦИК откажет большинству из них в аккредитации. Позиция украинской стороны состоит в том, что российские СМИ, «пропагандирующие позицию Москвы», не должны показывать новости об украинских выборах.

В Верховной раде Украины уже подготовили предварительный список изданий, которые попадут под запрет на журналистскую деятельность. Их отстранят от освещения выборов вопреки всем представлениям о демократии и свободе слова.

Ранее Киев не допустил на украинские выборы немецких политиков. Украинские власти отказали в аккредитации в качестве наблюдателей на предстоящих выборах немецким политикам, в частности, депутатам.