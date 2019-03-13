Власти Франции ужесточили наказание за участие в уличных протестах

Французский парламент принял так называемый «анти-хулиганский» закон. Этот документ вызвал немало горячих споров в обществе, поскольку вводит беспрецедентные для страны меры.

Отныне местные власти могут запретить участвовать в митингах тем, кого раньше уже уличали в хулиганстве или нападении на полицейских. Ранее таким правом обладал только суд. Еще одно спорное новшество - год тюрьмы и огромный штраф для тех, кто придет на митинг в маске.

Закон считают ответом на действия «желтых жилетов». Они уже несколько месяцев еженедельно устраивают беспорядки на улицах крупнейших городов - громят магазины, жгут машины, дерутся с полицией. Ущерб от погромов - десятки миллионов евро.

В министерстве внутренних дело надеются, что нововведения помогут вернуть порядок.